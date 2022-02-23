رابط استعلام مقطوعة الضمان الاجتماعي السعودي 2022 وشروطها

يبحث مستفيدي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد نزول مقطوعة الضمان الاجتماعي السعودي 2022، والتي يعتبرونها من أهم برامج الإعانات التي قامت الحكومة السعودية بتقديمها خلال الأعوام الماضية، وهذا البرنامج الرائع ساعد ملايين المواطنين من أصحاب الدخل المنخفض وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي على تلبية احتياجاتهم الضرورية، وبعد تعديل نظام الضمان الاجتماعي القديم وصرف المعاشات على النظام الجديد، بدأ العديد من المواطنين يسألون عن موعد إيداع المساعدة المقطوعة بعد التعديلات الجديدة وعلاج بعض النقاط التي كانت موجودة في النظام السابق، حتى يصل الدعم إلى المستحقين الحقيقيين، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي وشروط المساعدة المقطوعة والأوراق المطلوبة للتقديم.

شروط مقطوعة الضمان الاجتماعي السعودي

هناك شروط قام الضمان الاجتماعي السعودي بتحديدها للحصول على المساعدة المقطوعة وهى كما يأتي:-

أن يكون المستفيد من دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعودي الجنسية.

سعودي الجنسية. يستثنى من شرط الجنسية الزوجة المطلقة أو الأرملة الغير سعودية ولديها أبناء من زوجها السعودي، وأبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي، وأصحاب بطاقات التنقل، وأصحاب الإعاقات والأيتام.

لا يتجاوز الدخل الشهري الذي يتقاضاه المتقدم عن الحد المانع لصرف المقطوعة.

الحد الأقصى الذي يحصل عليه المستفيدين من المساعدات المقطوعة ٣٠ ألف ريال سعودي.

٣٠ ألف ريال سعودي. الحد الأدنى لمقطوعة الضمان الاجتماعي ١٠٦٠٠ ريال سعودي.

تصرف المساعدة المقطوعة حسب أسبقية التقديم عليها حيث يتم وضع المستفيدين على قوائم الانتظار لحين تحديد موعد الصرف.

خطوات الاعتراض على عدم صرف المساعدة المقطوعة

يجب علينا أن نتبع الخطوات الصحيحة عند تقديم طلب اعتراض على عدم صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي وهى كما يلي:-

الدخول على البوابة الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ثم اختيار خدمة الاعتراضات من خلال الخدمات الإلكترونية. قيام صاحب طلب الاعتراض باختيار نوع الاعتراض. تعبئة طلب الاعتراض، ثم إرفاق الأوراق والمستندات المطلوبة، ثم تقديم الطلب. يتابع المعترض الطلب من خلال خيار “طلباتي”.

طريقة الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي

يتم من خلال الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وإدخال البيانات المطلوبة وهى كما يأتي:-