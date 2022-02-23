نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل آهل هل يحتاج كفيل وما هي شروط ومميزات قرض آهل بنك التسليف sdb.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل آهل هل يحتاج كفيل من أكثر الأسئلة التي تبحث عن إجابة من قبل الراغبين في الحصول على تمويل آهل، حيث أن بنك التنمية الاجتماعية العديد من القروض بهدف التخفيف على المواطن، ومن هذه القروض قرض آهل بنك التنمية الاجتماعية، وقرض كنف وقرض الزواج والمطلقات وغير ذلك من القروض الميسرة للمواطن السعودي، وهذه القروض تخضع لشروط وضوابط يجب توافرها فيمن يسعى للحصول على هذه القروض، وسوف نتعرف في الفقرات القادمة على هذه الشروط، ورابط التسجيل في تمويل آهل.

ويقدم بنك التنمية الاجتماعية العديد من القروض للمستحقين بدون كفيل وبدون فوائد، وكذلك بدون مصاريف إدارية ويتم تقسيط قيمة القرض على مدار شهور السداد المتفق عليها، ومن أهم هذه القروض قرض آهل بدون فوائد وبدون كفيل، ويستهدف هذه القروض أصحاب الدخول الضعيفة وفق الشروط الموضوعة.

تمويل آهل هل يحتاج كفيل

أوضح بنك التنمية الاجتماعية أن تمويل آهل لا يحتاج إلى كفيل، ولذلك يزداد الإقبال على الاستفادة من القرض ممن تنطبق عليهم الشروط، كما أن قرض آهل بدون فوائد ويقدم بنك التنمية الاجتماعية هذا القرض للفئات الفقيرة ومتوسطة الدخل وفق شروط وضوابط معينة، بهدف توفير احتياجاتهم ومستلزماتهم الضرورية، ويصل قيمة تمويل آهل إلى 60 ألف ريال وتصل فترة سداد القرض على خمس سنوات دون فوائد.

شروط قرض آهل

يجب أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.

ألا يزيد دخل المتقدم للحصول على القرض عن 12.500 ريال شهرياً.

عدم تجاوز عمر المقترض عن 70 عام.

تقديم كافة المستندات المطلوبة.

إذا كانت المتقدمة للحصول على القرض امرأة فيجب أن تكون مطلقة أو أرملة وتعول طفلاً فأكثر.

يعتبر الابن ضمن أفراد الأسرة عند عدم تجاوزه سن 24 سنة بشرط ألا يكون موظفاً أو متزوجاً وكذلك البنت.

عدم تجاوز نصيب الفرد من دخل الأسرة مبلغ 3000 ريال.

مميزات تمويل آهل بنك التسليف

يقدم بنك التسليف العديد من أنواع القروض الميسرة المختلفة، منها قرض الزواج وقرض الأسرة وقرض كنف وقرض آهل، وكل هذه القروض بدون فوائد ويصل المبلغ إلى 60 ألف ريال سعودي، ولا يشترط قرض آهل وجود كفيل كما آن مدة القرض تصل إلى 5 سنوات، ويتم الحصول على القرض مباشرة من بنك التنمية الاجتماعية دون دفع أي مبالغ مالية.

رابط تسجيل تمويل أهل بنك التنمية الاجتماعية

يتم التسجيل للحصول على قرض آهل إلكترونياً من خلال اتباع الخطوات التالية:-