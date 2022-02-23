نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هنُا استخراج نتائج القبول الموازي 2021/2022 برقم الامتحاني من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة من هنُا استخراج نتائج القبول الموازي 2021/2022 برقم الامتحاني من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث انتهت بشكل مؤخر وزارة التربية والتعليم العراقية من عمليات إعلان نتائج القبول الموازي الكترونياً على مستوى شتي المحافظات العراقية، لذا سنتابع و نستعرض مع حضراتكم الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز طرق الكشف والاستعلام عن تلك النتائج بأبسط شكل وأسهل طريقة ممكنة

استخراج نتائج القبول الموازي 2021/2022

تتزايد مؤشرات البحث على جوجل من أجل اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالعراق بعدما تم الإعلان بشكل رسمي على طرح نتائج القبول الموازي بالعراق بعدما تقدم عدد كبير من الطلاب على شتى الجامعات العراقية ليتم الإعلان على إعلان رسمي لتلك النتائج على مستوى شتي المحافظات العراقية بعدما تم التأكيد على أن نتائج القبول الموازي باتت جاهزة بعدما تم الكشف على قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة، عليه تزايدت الى حد كبير مؤشرات البحث على جوجل لإجراء الاستعلام عن تلك النتائج على نحو خطوات أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم العراقية على ان تكون مبسطة وسهلة أمام جميع الطلاب والطالبات، عليه نستعرض نتابع مع حضراتكم الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بأبسط شكل ممكن

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نتابع و نستعرض مع حضراتكم الان طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي فى جميع المحافظات العراقية بأبسط شكل واسهل صورة ممكنة من المنزل على نحو خطوات جاءت بالشكل التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء على اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي فور تسجيل اسم الطالب الرباعي او رقم الامتحاني

النقر على خانة استعلام لتكون على الفور أمامكم النتائج معلنة بأبسط شكل ممكن

علماً على ان نتائج القبول الموازي مفعل امكانية الاستعلام عنها بشكل مجاني، وذلك فى إطار سعي الحكومة العراقية على توفير كافة الامكانيات البسيطة أمام الطلاب والطالبات فى ظل ازمة انتشار حدة فيروس كورونا المستجد سواء فى العراق او فى العالم، حيث ان امكانيات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي أو غيرها من النتائج متوفرة مجاناً أمام الجميع