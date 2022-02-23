طريقة تحديث الصكوك باسم الحي فقط عبر نفاذ إلكترونيا

طريقة تحديث الصكوك باسم الحي فقط، قامت الأمانة العامة التابعة لمحافظة جدة بالإعلان عن توافر آلية إلكترونية مجانية من أجل تحديث الصكوك عن طريق الاكتفاء بإضافة إسم الحي فقط وذلك اليوم الأربعاء الموافق 23 فبراير 2022، كذلك أكدت على الجميع أن هذه العملية لن تتم إلا عن طريق الدخول إلى منصة نفاذ الإلكترونية فقط وليس موقع آخر، وتستهدف من كل ذلك التييسر على كل مواطن في التسجيل عبر شبكة الإنترنت فقط دون الاضطرار إلى الذهاب إلى الإدارات الحكومية التي تتبعها في المملكة العربية السعودية.

تحديث الصكوك باسم الحي

كشفت أمانة جدة عن طرحها لطريقة بسيطة في تحديث الصكوك باسم الحي ، ولا يتطلب الأمر رسوماً لذلك أو إهدار الكثير من الوقت، فقط يحتاج الفرد إلى زيارة المنصة الإلكترونية «نفاذ» وبتنفيذ بعض الخطوات فقط، وذلك تسهيلاً على المواطنين حتى لا يحتاجون إلى زيارة المبنى الحكومي لأمانة جدة، خاصةً أن منصة نفاذ تعرض الكثير من الخدمات الإلكترونية التي توفر للمواطنين إمكانية الاستعلام عن أي شيء يحتاجون إلى معرفته، كذلك توفر لهم إمكانية إنهاء بعض الإجراءات إلكترونيا، وها هي أمانة جدة تطرح خدمة جديدة وهي تحديث الصكوك باسم الحي من خلالها بشكل إلكتروني.

طريقة تحديث الصكوك باسم الحي

هناك بعض الخطوات التي إذا قام باتباعها المواطن سيستطيع تحديث الصكوك باسم الحي بشكل إلكتروني ومجاني وفي بضعة دقائق لا أكثر من ذلك، وتتمثل هذه الخطوات في النقاط التالية:

تسجيل الدخول إلى منصة ناجز الإلكترونية.

إدخال بيانات النفاذ الوطني في الخانات المخصصة لها من اسم مستخدم أو رمز التحقق أو كلمة مرور.

يتم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

بعدها سوف تظهر أمامك قائمة اختر منها أمر «الخدمات الإلكترونية».

بعدها سوف تظهر أمامك قائمة اختر منها أمر «الخدمات الإلكترونية». بعدها قم باختيار الخدمة الخاصة بالعقارات من قائمة الخدمات المطروحة أمامك.

ثم حدد نوع الخدمة وهي «خدمة تحديث الصكوك».

وبعدها ألقي نظرة بعناية على الشروط ثم قم بالموافقة عليها.

وفي النهاية قم بتغيير اسم الحي بكل سهولة.

وإلى هنا نكون قد تناولنا كافة المعلومات الخاصة بـ تحديث الصكوك إلكترونيا عبر منصة نفاذ التابعة لأمانة جدة، وتناولنا بالتفصيل كيفية التسجيل والتحديث بكل سهولة باسم الحي فقط، ونتابع مع حضراتكم تطورات هذا الموضوع وفي حالة أن تم الإعلان عن أي جديد سوف نعلمكم به