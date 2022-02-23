نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز 2021-2022 والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز 2021-2022 والقنوات الناقلة لها، تصدر هذا العنوان عمليات البحث في الساعات الأخيرة مع قرب موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد التي تقام اليوم الأربعاء الموافق 23 من فبراير 2022 على أرضية ستاد انفليد، وستكون مباراة قوية لأنها تجمع عملاق الدوري الإنجليزي فريق ليفربول والذي يحتل وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي مع ليدز يونايتد الذي سيبذل قصارى جهده في هذه المباراة القوية لتحسين عدد النقاط لديه، ونعرض موعد المباراة والقنوات الناقلة لها والترتيب والتشكيل المتوقع، كل ذلك تجدونه في الفقرات القادمة.

موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز 2021-2022

تنطلق صفارة الحكم معلنة عن بداية مباراة ليفربول وليدز يونايتد مساء اليوم الأربعاء في الساعة 09:45 بتوقيت القاهرة والأردن، وفي الساعة 10:45 بتوقيت مكة المكرمة وقطر، وفي الساعة 11:45 بتوقيت أبو ظبي، ويتتوق جميع عشاق النجم المصري العالمي محمد صلاح لرؤيته قائداً لمباراة ليفربول اليوم الذي يحتل صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2021-2022 بعدد 16 هدفاً.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وليدز يونايتد اليوم

بعدما تناولنا تفاصيل موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد، يأتي في المرتبة الثانية من عمليات البحث عنوان “القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وليدز”، وسوف تقوم بهذه المهمة قناة beIN Sports HD 1 Premium الناقلة الحصرية لجميع منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز وترددها هو 11054 أفقي.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإنجليزي

استطاع فريق ليفربول من السيطرة على المرتبة الثانية في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعدد 57 نقطة حصدها خلال خوضه لـ 25 مباراة فاز في 17 منها، وتعادل في 6 منها، وهزم في 2 أخرى.

وفي المقابل يتمركز فريق ليدز يونايتد في المركز الـ 15 في الجدول بعدد 23 نقطة فقط، جمعها من خلال خوضه لـ 24 مباراة فاز في خمسة فقط وتعادل في 8 أخريات وهزم في 11 لقاء منها.

تشكيل ليفربول أمام ليدز يونايتد في مباراة اليوم

يتوقع البعض من اعتماد المدير الفني لنادي ليفربول بورجن كلوب التشكيل الآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: ماتيب، وتسيمكاس، وألكسندر أرنولد، وفان دايك.

في خط الدفاع: ماتيب، وتسيمكاس، وألكسندر أرنولد، وفان دايك. في خط الوسط: هندرسون، وهارفي اليوت، وفابينيو.

خط الهجوم: محمد صلاح، ولويس دياز، وساديو ماني.

تشكيل ليدز يونايتد أمام ليفربول في مباراة اليوم

كذلك يتوقع أن يأتي تشكيل فريق ليدز يونايتد في مباراة اليوم أمام ليفربول على النحو الآتي: