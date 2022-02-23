نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وليدز يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز المؤجلة من الأسبوع ال19 في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وليدز يونايتد اليوم، يواجه فريق ليفربول فريق ليدز يونايتد اليوم الأربعاء الموافق 23 فبراير 2022 مستمكلا ما قد بدأه من انتصارات سابقة ليجدد فوزه اليوم على ليدز يونايتد الذي سيكون عليه بذل قصارى جهده في مواجهته اليوم أمام نظيره ليفربول صاحب وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصةً أن موقف ليدز يونايتد صعب بعض الشيء لأنه خسر في المباراة السابقة أمام مانشستر يونايتد بنتيجة (4-2) لذلك سيتطلب الأمر منه جهداً أكبر لمواجهة فريقاً قوياً مثل ليفربول، واليوم نتناول القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وليدز يونايتد وموعدها والتشكيل المتوقع إتباعه اليوم وغيرها من المعلومات حول المباراة، تابعوا القراءة حتى النهاية.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وليدز يونايتد اليوم

تولت قنوات bein sports القطرية الرياضية منذ سنوات عديدة نقل أقوى المباريات والبطولات العالمية والعربية بوجه خاص، حيث يمتد بثها إلى شمال إفريقيا والشرق الأوسط وتتولى مهام نقل مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز كاملةً ومنها مباراة اليوم بين ليفربول وليدز يونايتد عبر شاشة beIN Sports Premium 1 HD المتوفرة على القمر الصناعي نايل سات بتردد 11054 وترميز 27500 وتصحيح الخطأ 2/3 بجودة عالية صوت وصورة.

موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد اليوم

تنطلق أولى لحظات مباراة ليفربول وليدز مساء اليوم الأربعاء 23-2-2022 في تمام الساعة الـ21:45 بتوقيت مصر والأردن، وفي تمام الساعة الـ22:45 بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر، وفي تمام الساعة الـ23:45 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وتقام المباراة على أرض ستاد أنفليد.

تشكيل ليفربول أمام ليدز يونايتد اليوم

يتوقع بعض خبراء كرة القدم أن يختار المدير الفني لفريق ليفربول بورجن كلوب في حراسة المرمى اللاعب أليسون بيكر، بينما يختار في الدفاع كلا من ماتيب وتسيمكاس وفان دايك وألكسندر ارنولد، أما بالنسبة إلى خط الوسط فمن المتوقع أن يشتمل على اللاعب هندرسون وهارفي اليوت وفابينيو، وفي الهجوم بالطبع اللاعب المصري العالمي محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني ولويس دياز.

تشكيل ليدز يونايتد أمام ليفربول اليوم

كذلك من المتوقع اعتماد اللاعب إيلان ميسيلر في حراسة المرمى، وكلا من ستيوارت دالاس وباسكال ستروجيك ولوك أيلينج ودييجو يورينتي في خط الدفاع، أما عن خط الوسط فسوف يشتمل على أدم فورشاو وماتيوز كليتش وجاك هاريسون وروبن كوخ، والمهاجمان هما دانيال جيمس ورودريجو.