عاجل.. مندوبة واشنطن فى الأمم المتحدة: تصرفات موسكو انتهاك للنظام العالمى

جدة - نرمين السيد - قالت مندوبة الولايات المتحدة فى الأمم المتحدة، إن روسيا لم تصغ للمساعى الدبلوماسية، مشيرا إلى أن تصرفات موسكو تعد انتهاكا للنظام العالمى ولسيادة الدول ووحدة أراضيها.





وخلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، شددت مندوبة الولايات المتحدة فى الأمم المتحدة، على رفض بلادها تصريحات فلاديمير بوتين عن الاستعمار والاتحاد السوفيتى واستخدام القوة ضد الدول.

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