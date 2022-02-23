عاجل.. المندوب الروسى: اعتراف موسكو بدونيتسك ولوغانسك نتيجة لانتهاكات كييف

جدة - نرمين السيد - اعتبر مندوب روسيا فى الأمم المتحدة، أن أوكرانيا قوضت جهود السلام خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن اعتراف روسيا بمنطقتى دونيتسك ولوهانسك هو نتيجة لانتهاكات كييف هناك





ونفى مندوب روسيا فى الأمم المتحدة خلال الجلسة التى تقام حاليا بمجلس بالجمعية العامة للأمم المتحدة، أن تكون انتهكت اتفاق مينسك، مشددا على أن أوكرانيا قصفت مواطنيها ورفضت الحوار مع قيادات دونباس واتهم المندوب الروسى كييف بشن حرب ضد مواطنيها شرقى أوكرانيا منذ 2014، مبينا أن الناطقين باللغة الروسية تعرضوا للقمع فى أوكرانيا.

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