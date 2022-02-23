عاجل- مندوبة واشنطن بالأمم المتحدة: لا حل وسط للأزمة بين روسيا وأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أكدت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، أن الأزمة الأوكرانية مع روسيا لا يوجد لها حل وسط، مشيرة إلى أن دعوة الطرفين لنزع فتيل التصعيد سيعطى روسيا حجة للتصعيد.





وقالت جرينفيلد فى جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة الأزمة: "نقف عند مفترق طريق فى تاريخ الأمم المتحدة"، مضيفة "ليس هناك حل وسط ودعوة الطرفين إلى نزع فتيل التصعيد يعطى روسيا حجة بينما هى المعتدى"، حسبما أفادت صحيفة ذا هيل الأمريكية. وحذرت المندوبة الأميركية من أزمة لاجئين هى الأكبر فى العالم بحوالى 5 ملايين لاجئ حال اندلاع حرب، بجانب ظهور أزمة غداء تطال دول مثل ليبيا ولبنان واليمن، حيث أوكرانيا هى من بين أكبر مصدرى القمح لتلك الدول.

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