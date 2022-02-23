الهند تؤيد إجراء محادثات دبلوماسية لنزع فتيل التوتر بين أوكرانيا وروسيا

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزيرة الهندية - فى تصريحات اليوم الأربعاء، حول هذا الشأن - "إن الهند تؤيد النظام الذى يستند إلى قواعد، وإنه يتعين الحفاظ على السلام، ويجب على كافة الأطراف المعنية إجراء محادثات لحل الخلافات".

وفيما يتعلق بسلامة وأمن الرعايا الهنود فى أوكرانيا، أكدت الوزير أن الوزارة "تحاول التواصل مع الطلاب والرعايا الهنود، وخاصة فى أوكرانيا، وستقوم السفارة بتقديم المساعدة اللازمة لهم".

وفى السياق ذاته، دعا المندوب الهندى الدائم لدى الأمم المتحدة، تى إس تيرومورتى، كافة الأطراف إلى التحلى بضبط النفس، وأن يتم إعطاء الأولوية فورا لعدم تصعيد حدة التوتر، مع الأخذ فى الاعتبار المصالح الأمنية المشروعة لكافة الدول من أجل ضمان تحقيق سلام واستقرار داخل المنطقة وخارجها على المدى الطويل.

وحذر المندوب الهندى الدائم لدى الأمم المتحدة، من احتمال أن يؤدى تصاعد حدة التوتر على طول الحدود الأوكرانية الروسية إلى تقويض السلم والأمن فى المنطقة.