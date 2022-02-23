تعرض مواقع إلكترونية حكومية فى أوكرانيا لهجمات سيبرانية جديدة

جدة - نرمين السيد - وأضافت أنه قد تعذر الوصول إلى العديد من المواقع الإلكترونية المرتبطة بالحكومة الأوكرانية بعد ظهر اليوم، فيما تشمل هذه المواقع الصفحات الرئيسية للحكومة ووزارة الخارجية.

ولم يتضح حتى الآن من يقف خلف الهجوم الإلكترونى، إلا أن كييف كانت قد قالت منذ أيام إنها تلقت تحذيرات بأن قراصنة يستعدون لشن هجمات كبيرة على الوكالات الحكومية والبنوك وقطاع الدفاع.