طريقة تحميل لعبة ماين كرافت 2022 أخر إصدار للهواتف الأندرويد والكمبيوتر.. ومتطلبات التشغيل

طريقة تحميل لعبة ماين كرافت، تعد لعبة ماين كرافت من أفضل ألعاب الفيديو التي تنمى عند الأطفال القدرة على الإبداع والابتكار بلا حدود فى تصميم عالم خاص بهم أشبه إلى الواقع لحد كبير، حيث يمكنك من خلال اللعبة بناء البيوت والقصور كي تحتمى بها من المخلوقات الشريرة التي تهاجمك وتستطيع الحفر فى أي مكان ترغب به من أجل النجاة والقدرة على البقاء على قيد الحياة، مع توفير كافة المواد اللازمة للبناء والشراب والطعام والأسلحة التي تحتاجها للتغلب على الأعداء، فكل ما عليك فعله هو تحميل لعبة ماين كرافت للأندرويد أو الكمبيوتر وتسجيل الدخول بحسابك والانتقال إلى عالم مفتوح للأبداع والتصميم كما تشاء، وفى الأتي سنتعرف على كيفية تحميل لعبة ماين كرافت سواء لهواتف الاندرويد أو الكمبيوتر.

طريقة تحميل ماين كرافت للاندرويد

الدخول على متجر جوجل بلاى.

كتابة اسم اللعبة Minecraft فى مربع البحث.

اضغط على تثبيت وانتظر حتى يكتمل التحميل.

ادخل على اللعبة وقم بتسجيل الدخول عبر بريدك الإلكتروني أو حساب الفيسبوك.

كيفية تحميل لعبة ماين كرافت للكمبيوتر

الدخول على موقع ميديا فاير.

اختيار لعبة Minecraft ثم اضغط على زر Download.

انتظر دقائق حتى يكتمل تحميل اللعبة.

ادخل على ملف اللعبة على جهازك وقم بفك الضغط عن الملف.

ادخل على اللعبة وقم بتسجيل الدخول بحسابك على البريد الإلكتروني أو الفيسبوك.

الآن يمكنك بدء اللعب والاستمتاع بها مع أصدقائك وأفراد عائلتك

متطلبات تشغيل لعبة ماين كرافت Minecraft على الكمبيوتر

المعالج: (K8)2.6 GHZ Intel Pentium D

الذاكرة العشوائية RAM: 2 GB

الذاكرة الداخلية Hard Disk: 200 MB

كارت الفيديو: Intel HD Graphics

نظام التشغيل: متوافق مع جميع أنظمة الويندوز 7,8,10

مميزات تحميل ماين كرافت للكمبيوتر والاندرويد