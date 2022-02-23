أميركا تفرض عقوبات على شبكة دولية تمول الحوثيين

فرضت هيئة حكومية أميركية، اليوم الأربعاء، عقوبات على شبكة دولية تمول ميليشيات الحوثي في اليمن.
فقد قالت وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة فرضت، الأربعاء، عقوبات على شبكة دولية كبيرة يديرها الحرس الثوري الإيراني وممول حوثي حولت عشرات الملايين من الدولارات إلى الحوثيين باليمن.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن "الشبكة الدولية التي تدعم الحوثيين يترأسها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني".
وأضافت: "الشبكة المدعومة من فيلق القدس الإيراني حولت ملايين الدولارات لدعم هجمات الحوثيين".
وقالت وزارة الخزانة في بيان إن الأموال استخدمت لدعم هجمات الحوثيين.
وقال الخزانة الأميركية إن الحوثيين "يواصلون حملاتهم الهدامة في اليمن رغم دعوات السلام المستمرة من المجتمع الدولي"، مضيفة أن "العقوبات اليوم صدرت بالتنسيق والتعاون مع شركائنا في دول الخليج".
وقالت الولايات المتحدة إن "ميليشيات الحوثي استهدفت بشكل متكرر بالصواريخ والطائرات المسيرة أهدافا مدنية بدول مجاورة".
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