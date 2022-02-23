الصحة العالمية: إنشاء مركز عالمى للتدريب على التصنيع الحيوى بكوريا الجنوبية

جدة - نرمين السيد - أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه سيتم إنشاء مركز عالمى للتدريب على التصنيع الحيوى بالعاصمة الكورية الجنوبية سول، ويخدم جميع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل الراغبة فى إنتاج المواد البيولوجية، مثل اللقاحات والأنسولين والأجسام المضادة وحيدة النسيلة وعلاجات السرطان، وذلك بعد التأسيس الناجح للمركز العالمى لنقل تكنولوجيا لقاح "رنا المرسال" فى جنوب إفريقيا.





وقال المدير العام للمنظمة الدكتور تادروس ادهانوم - فى تقرير اليوم الأربعاء- "إن أحد العوائق الرئيسية أمام نقل التكنولوجيا بنجاح فى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل هو الافتقار إلى القوة العاملة الماهرة وضعف الأنظمة التنظيمية، وبناء هذه المهارات سيضمن تصنيع المنتجات الصحية التى يحتاجون إليها بمعايير جودة جيدة دون اضطرار بعد الآن إلى الوقوف فى نهاية قائمة الانتظار". وأضافت المنظمة أن حكومة كوريا الجنوبية عرضت مرفقا كبيرا خارج سول يجرى بالفعل تدريبا على التصنيع الحيوى للشركات الموجودة فى البلاد وستوسع حاليا عملياتها لاستيعاب المتدربين من البلدان الأخرى، موضحة أن المرفق سيوفر تدريبا تقنيا وعمليا على المتطلبات التشغيلية وممارسات التصنيع الجيدة وسيكمل التدريبات المحددة التى طورها مركز نقل لقاح "رنا المرسال"، كما ستعمل أكاديمية المنظمة مع وزارة الصحة الكورية لتطوير منهج شامل حول التصنيع الحيوى العام.

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