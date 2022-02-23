عاجل.. CNN: الجيش الروسى انتقل إلى المنطقة الشرقية من أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن رئاسة وزراء لاتفيا، العضو فى حلف شمال الأطلنطى "الناتو" ومصادر مطلعة ذات صلة بالمخابرات الأمريكية، قد أكدت هذا التطور.

ونقلت القناة، عن رئيس وزراء لاتفيا، أرتورس كريشانيس كاريش، قوله - فى تصريحات لها - إنه "وفقا للمعلومات المتوفرة لدى، فإن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ينقل قوات ودبابات إضافية إلى أراضى دونباس المحتلة" - على حد قوله.