عاجل- روسيا: سنقدم ردا قويا على العقوبات الأمريكية الجديدة

جدة - نرمين السيد - وذكر البيان، الذى أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية: "لا يجب أن يكون هناك شكوك من أن العقوبات ستقابل برد قوى، ليس بالضرورة أن يكون متماثلا، لكن محسوبا ومحسوسا بالنسبة للجانب الأمريكى".

ونوهت الخارجية الروسية إلى أن حزمة العقوبات التى أعلنتها الإدارة الأمريكية، والتى تستهدف القطاع المالى بالتحديد هى جزء لا يتجزأ من محاولات واشنطن اللامتناهية للتغيير من سياسة روسيا، بحسب البيان.

وشددت فى بيانها على أنه "بالرغم من الجهود غير المجدية التى بذلت على مدى سنوات عديدة بهدف إعاقة تنميتنا الاقتصادية، فإن الولايات المتحدة تلجأ مرة أخرى إلى الأدوات التقيدية غير الفعالة والتى تضر بمصالح الولايات المتحدة نفسها".

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد أعلن أول أمس الإثنين 21 فبراير عن اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتى دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين.. القرار الذى رفضته العديد من دول الغرب، معلنة بذلك فرض عقوبات صارمة ضد موسكو.