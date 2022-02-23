نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن خطوات الآستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ونتائجنا الشغال PDF في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم نتائجنا الشغال ، حيث قد دعت التربية والتعليم العراقية نحو 22 ألف طالب وطالبة لإجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي التي انهت اعمال اعلانها فى مختلف الأقسام والتخصصات التي جاءت امام الطلاب والطالبات، لذا نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان بالخطوات كيفية اجراء الاستعلام عن تلك النتائج من المنزل بمنتهى السهولة الممكنة

خطوات استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

بدأت وزارة التربية والتعليم العراقية بكامل الاستعداد على بدء أعمال نشر نتائج القبول الموازي بعدما تقدم عدد كبير من الطلاب والطالبات على الالتحاق داخل الجامعات العراقية بمختلف أقسامها وتصنيفها وتخصصاتها، عليه بدأت مؤشرات البحث على جوجل بالتزايد لأجل الحصول على تلك النتائج التي تم الاعلان عن إعلانها بشكل وبصورة الكترونية، حيث وفرت وزارة التربية والتعليم العراقية مجموعة من الروابط التي جاءت أمام الطلاب للاعتماد عليها للكشف والاستعلام عن تلك النتائج التي تم الإعلان عنها على شكل ملفات pdf، عليه زادت التساؤلات حول تلك النتائج التي تم الإعلان عنها بعد الكشف عن قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة، لذا سنتابع و نستعرض مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية طرق الاستعلام الصحيحة عن تلك النتائج

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

نوافيكم الان بالخطوات طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي على مستوى جميع المحافظات العراقية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية او من خلال موقع نتائجنا على نحو خطوات نتابعها ونستعرضها على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء على تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

تحديد المحافظة

النقر على أيقونة عرض النتائج لتكون أمامكم على الفور النتائج معلنة

هذا وقد أشارت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان الوصول الى تلك النتائج مباشر ومتاح أمام جميع الطلاب بالخطوات السابق لنا ذكرها بالاعلى سواء من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية او من خلال موقع نتائجنا أو غيرها من المواقع التعليمية التي جاءت أمام الطلاب والطالبات