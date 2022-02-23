نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية التسجيل في الخدمات الذاتية بنظام فارس السعودي, يعتبر نظام فارس أحد الأنظمة التابعة لوزارة التعليم السعودي, وهو نظام تم إنشاؤها ليكون في محل الرابط القديم, وتسعي وزارة التعليم السعودي من خلال هذا الرابط تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية التي تسهل وتيسر علي كل العاملين في مجال التعليم السعودي الحصول على تلك الخدمات في أي وقت, ويتميز نظام فارس بأنه نظام تم إنشاؤها من أجل تطوير وتحسين العلمية التعليمية بالمملكة العربية السعودية.

خطوات التسجيل في الخدمات الذاتية بنظام فارس بالمملكة العربية السعودية

يمكنك القيام بالتسجيل في الخدمات الذاتية بنظام فارس عن طريق اتباع خطوات التي وضحتها وزارة التعليم السعودي.

الدخول علي نظام فارس للخدمات الذاتية.

النقر علي خيار تسجيل مستخدم جديد.

كتابة جميع البيانات في الخانات الفارغة والتي يحتاجها الموقع لإكمال كل التفاصيل الخاصة بك.

كتابة رقم الاَيبان ورقم الهوية الوطنية, ورقم الجوال.

ثم بعد ذلك تقوم بكتابة البريد الإلكتروني في المكان المخصص له.

نقل رمز التحقق والضغط علي تقديم.

سوف يرسل لك الموقع رمز تحقق آخر إلي جوالك لتقوم بنقله إلي المكان المخصص له.

ثم تقوم بكتابة كلمة المرور, ثم يتم تأكيدها مره أخري.

خطوات الاستعلام عن الترقيات عبر نظام فارس بالمملكة العربية السعودية

يمكن أن يقوم الموظف في وزارة التعليم السعودي بالاستعلام عن نظام الترقيات التي تتبعها وزارة التعليم السعودي في ترقية الموظفين الذين يعملون لدي وزارة التعليم.

الدخول علي نظام فارس الإلكتروني. يتم اختيار اللغة التي تريد الاستمرار بها. يتم تسجيل الدخول عبر كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الذين تملكهم, ثم الضغط علي تسجيل الدخول. الذهاب إلي الصفحة الرئيسية ومنها تقوم باختيار الخدمات الذاتية الموظفين. قم بعدها باختيار الخدمات الذاتية للترقيات. الضغط علي قرار الترقية, لتتعرف علي كل المعلومات الخاصة بالترقيات.

الموقع الإلكتروني لنظام فارس السعودي

يمكن الدخول علي موقع نظام فارس والاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة من خلال هذا الموقع, ومن خلال هذا الرابط يمكن للموظفين في وزارة التعليم السعودي أن يقوم بالدخول مباشرةً علي موقع نظام فارس.