الأردن يصدر بذورا لـ50 دولة حول العالم

دوت الخليج :- قالت وزارة الزراعة، إن شركات إنتاج البذور الأردنية تصدر البذور الزراعية لأكثر من 50 دولة في العالم.

وأكدت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، أن جميع بذور الخضار المستوردة تخضع لتعليمات مشددة تقتضي تسجيلها قبل تداولها، حيث أن متطلبات التسجيل تشترط إرفاق شهادات تؤكد أن البذور غير معدلة وراثيا ويجري تثبيت ذلك على بطاقات البيان وملصقات البذور المستوردة بصورة واضحة وغير قابلة للإزالة أو التلاعب ، وفق بترا .

ومن جهة أخرى، نفت الوزارة معلومات مغلوطة تداولتها أخيراً وسائل التواصل الاجتماعي حول عدم صلاحية البذور الأردنية، مؤكدة أن هذه المعلومات قديمة وتعود لعام 2016، وتتعلق بشركة بيعت عام 2018 لإحدى الشركات العالمية.

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