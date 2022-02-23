الإمارات تدرج فردا و5 كيانات ضمن "قائمة الإرهاب"

أدرجت دولة الإمارات، الأربعاء، فردا و5 كيانات ضمن القائمة المحلية المعتمدة، المدرج عليها الأشخاص والكيانات والتنظيمات الداعمة للإرهاب.

وأصدر مجلس الوزراء الإماراتي القرار الوزاري رقم 13 لسنة 2022، الذي تضمن إدراج فرد و5 كيانات إرهابية ضمن القائمة المحلية المعتمدة المدرج عليها الأشخاص والكيانات والتنظيمات الداعمة للإرهاب، وفق ما ذكرت وكالة "وام".

ويأتي القرار "في إطار حرص دولة الإمارات على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له".

ووأضافت وكالة "وام"، أنه "يجب على جميع الجهات الرقابية كافة، القيام بحصر أي فرد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأية علاقة مالية أو تجارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين سارية المفعول في الدولة، بما يشمل إجراء التجميد في أقل من 24 ساعة".

وأشارت إلى أن "هذه الشركات والأفراد مرتبطين بدعم ميليشيا الحوثي الإرهابية، التي تستخدم هذه التمويلات لاستهداف المنشآت المدنية والمدنيين".

وتشمل القائمة شخصا يدعى عبده عبد الله دائل أحمد، فيما ضمت الكيانات التي شملتها القائمة: "العالمية إكسبرس للصرافة والتحويلات المالية"، وشركة "الحظاء" للصرافة، و"معاذ عبدالله دائل للاستيراد والتصدير"، و"الناقلة ثري /9109550 IMO/ 5."، و"بيريدوت للتجارة والشحن ذ م م".