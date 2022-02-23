التحالف العربى: تدمير 14 آلية عسكرية حوثية فى محافظة حجة

جدة - نرمين السيد - وذكر التحالف -فى بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية، اليوم الأربعاء- أنه تم تنفيذ 28 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية فى محافظة حجة خلال آخر 24 ساعة؛ ما أسفر عن تدمير 14 آلية عسكرية، وتكبيد الميليشيات الحوثية خسائر بشرية جسيمة.
وكان التحالف العربى، نفذ أمس الثلاثاء، 23 استهدافا ضد الحوثيين فى حجة، مبينا أن العمليات أسفرت عن تدمير 11 آلية عسكرية وخسائر بشرية فى صفوف الميليشيات.
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