وفد صندوق النقد الدولى يزور تونس مارس المقبل

جدة - نرمين السيد - أكدت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديرى نمصية على قيام فريق من صندوق النقد الدولى بزيارة تونس خلال شهر مارس المقبل، للاتفاق على موعد انطلاق المفاوضات الرسمية بعد انتهاء المحادثات الفنية التى دارت على مدر أسبوع خلال الفترة من 14 إلى 22 فبراير الحالى.





وقالت نمصية - خلال مؤتمر صحفى عقد للإعلان عن إنشاء صندوق "إينوفاتاك" للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، اليوم الأربعاء- إنه تم تقديم الوثيقة الأولية التى كانت محور النقاش مع صندوق النقد الدولى والمنظمات الاجتماعية واتحاد الشغل، موضحة أن المؤشرات كانت إيجابية خلال المحادثات مع فريق صندوق النقد الدولى، حيث كانت المحادثات تقنية قبل الإعلان عن الانطلاق فى المفاوضات.

وتم خلال المؤتمر الإعلان عن الاطلاق الرسمى لصندوق إينوفاتاك " InnovaTech" لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويشرف على الصندوق كل من SMART CAPITAL وصندوق الودائع والأمانات بتمويل من البنك الدولى، فى إطار برنامج دعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويهدف الصندوق إلى توجيه 125 مليون دينار إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة التى تقترح برامج تنمية تشمل الاستثمارات وقطاعات التعليم والصحة والتكنولوجيا المالية وقاعدة البيانات والذكاء الإصطناعى والتحليل ووسائل الإعلام والتجارة الإلكترونية.

ويتدخل الصندوق بصفة تشاركية فى القطاع الخاص لتحسين هيكلة تمويل المشاريع المفترض تقديمها للانتفاع بالتمويل، وسيكون استثمار الصندوق فى شكل مساهمة فى رأس المال أو سندات قابلة للتحويل، وتم حتى الان وضع 50 مليون دينار بالصندوق، ويمكن أن تصل نسبة تمويل الصندوق للشركات بين 35% و40% على امتداد فترة استثمار تصل إلى 5 سنوات،ويشمل دعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى آلية تهدف إلى جذب المشاريع المبتكرة وعالية الجودة.