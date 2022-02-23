جدة - نرمين السيد - وصل نائب رئيس مجلس السيادة السودانى، محمد حمدان دقلو، إلى العاصمة الروسية، موسكو، برفقة عدد من الوزراء فى زيارة رسمية بدعوة من الحكومة الروسية لبحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها.





وذكر بيان صادر من مجلس السيادة الانتقالى، بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الأربعاء "وصل نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول، محمد حمدان دقلو، إلى العاصمة الروسية موسكو مساء اليوم فى زيارة رسمية بدعوة من الحكومة الروسية". وأضاف البيان:" يرافق محمد حمدان دقلو وفد يضم وزير المالية، جبريل إبراهيم، ووزير الزراعة والغابات، أبو بكر عمر البشرى، ووزير الطاقة والنفط، محمد عبد الله، ووزير المعادن ومسؤولين آخرين". وأشار البيان إلى أن دقلو سيجرى مباحثات مع عدد من المسؤولين فى الحكومة الروسية، موضحا أن الزيارة تأتى لبحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين فى المجالات كافة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نائب رئيس مجلس السيادة السودانى يصل إلى موسكو فى زيارة رسمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.