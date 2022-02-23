نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اي يوم اجازة اليوم الوطني الكويتي 2022 موعد عطلة الاحتفال بيوم العيد للكويت في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن اي يوم اجازة اليوم الوطني الكويتي سؤال قد تم طرحه عبر المواطنين الكويتيين، نظراً لأن اليوم الوطني الكويتي اقترب لعام 2022، وكل عام تزداد التساؤلات عن الإجازة بالإضافة إلى الرغبة في معرفة الاحتفالات التي سيتم إقامتها به، والجدير بالإشارة أن الحكومة الكويتية تقوم بمنح العاملين إجازة مدفوعة الأجر بشكل رسمي بهذه الذكرى، والتي تأتي كل عام في 25 فبراير، لهذا كل التفاصيل التي يبحث عنها المواطنين الكويتيين نقدمها بمقالنا.

اي يوم اجازة اليوم الوطني الكويتي

موعد اجازة اليوم الوطني للكويت سؤال يطرحه العاملين بالقطاعات الحكومية والخاصة، نظراً لأنهم يريدون الحصول على هذه الإجازة والعطلة والتي تعد من الإجازات مدفوعة الأجر بالرغم من أنها تستمر لفترة طويلة، ولقد تم تحديد موعدها وهو 27 فبراير 2022 وسوف تستمر إلى 6 مارس 2022، حيث يتم العودة للدوام في يوم الأحد الموافق 7 مارس 2022.

اجازة العيد الوطني

تساءل الجميع في الكويت عن السبب الذي أدى إلى حصولهم على تلك الإجازة بشكل أكبر للعام الراهن من الأيام أو السنين والأعوام السابقة، وهو أن الجمعة عطلة رسمية بالبلاد بالإضافة إلى أن يوم السبت يوم التحرير، والذي سيتم الاحتفال به في هذا العام بالذكرى الـ 31، لذلك حرصت الحكومة على أن ينال العاملين الإجازة الخاصة باليوم الوطني بمد الفترة التي يتم منحهم إياها للاحتفال به.

تعميم اجازة العيد الوطني الكويتي

لقد قررت الحكومة تعطل العمل بكل الجهات الحكومية والوزارات والمؤسسات والهيئات الموجودة بالبلاد بمناسبة اليوم الوطني ويوم التحرير بجانب ذكرى الإسراء والمعراج، وهذا بداية من 27 فبراير 2022 إلى 6 مارس 2022، كما قامت باعتبار يوم السبت الموافق 26 فبراير عطلة رسمية، بجانب اعتبار أيام 27 و28 فبراير و1 و2 مارس أيام عطلة وراحة للعاملين بكل القطاعات.

حيث أن الإجازة الرسمية سوف تبدأ من الخميس الموافق 3 مارس 2022 لتنتهي في 6 مارس، والجدير بالإشارة هو أن الجهات المسؤولة بالقطاع الخاص هي من تحدد وتقرر مواعيد العطلة الرسمية للاحتفال بعيد التحرير واليوم الوطني بناءً على المصلحة العامة.

الاحتفال باليوم الوطني الكويتي

توجد العديد من الفعاليات المقامة في دولة الكويت من أجل الاحتفال باليوم الوطني، والتي تتمثل في إقامة التجمعات العامة وإطلاق عروض وألعاب نارية وارتداء الملابس التقليدية والتراثية وتزيين الطرق بالأعلام الوطنية والأضواء والشعارات.