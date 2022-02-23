نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع نتائجنا استخرج نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2022 في العراق برقم الامتحاني فقط موقع وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2022 العراق يترقب الطلاب واولياء الأمور في جميع انحاء العراق في هذا التوقيت التعرف على نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور التمهيدي بالعراق، وذلك بعدما قامت بعض المحافظات في العراق بالفعل بالاعلان عن النتائج الخاصة بالطلاب الصف السادس الابتدائي 2022 التي انتهى من اداءها الطلاب خلال الفترة الاخيرة في جميع انحاء العراق بجميع المدارس، حيث انتهت العديد من المحافظات بالفعل من تصحيح الامتحانات الخاصة بطلاب الصف السادس الابتدائي التمهيدي في العراق ورصد الدرجات الخاصة بالطلاب تمهيدا لطرحها الكترونيا، وسوف نستعرض الآن الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور التمهيدي بالعراق.

نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2022

شهدت الأيام الأخيرة اعلان بعض المحافظات في العراق رسميا عن طرح نتائج طلاب الصف السادس الابتدائي في العراق الدور التمهيدي، وذلك من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية، وذلك بعدما تم الانتهاء من رصد النتائج الكترونيا، حيث أكدت المحافظات بأن نتائج امتحانات الطلاب في الدور التمهيدي جاءت مرتفعة هذا العام، ومن المقرر ان يتم الإعلان عن نتائج جميع المحافظات بشكل عام خلال الساعات القليلة المقبلة بقرار من وزارة التربية والتعليم العراقية على مختلف المحافظات ,الأنبار و بابل ,صلاح الدين الكرخ الاولى الكرخ الثانية الكرخ الثالثة الرصافة الأولى الرصافة الثانية الرصافة الثالثة ,السليمانية , واسط اربيل , دهوك , نتائج تمهيدي سادس ابتدائي.

رابط استخراج نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور التمهيدي بالعراق

رابط نتائج التمهيدي صف سادس ابتدائي وقد نوهت وزارة التربية والتعليم بالعراق أن نتائج طلاب الصف السادس الابتدائي الدور التمهيدي 2022 في العراق من المقرر ان يتم اعلانها عبر الموقع الرسمي الخاص بموقع نتائجنا الالكتروني المعلن من قبل وزارة التربية والتعليم الكترونيا ليتم استخراجها برقم الجلوس الخاص بالطالب، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.

الدخول الى موقع نتائجنا الالكتروني وزارة التربية والتعليم مباشرة.

يتم اختيار الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي الدور التمهيدي.

اختيار ادخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب ومن ثم اختيار ايقونة الحصول على النتيجة.

نتائج السادس ابتدائي تمهيدي 2022

متاح الآن نتائج التمهيدي السادس الابتدائي في العراق والتي اعلنت وزارة التربية والتعليم عن ظهور اغلب المحافظات نتائج تمهيدي بغداد محافظة الرصافة و الكرخ والبصرة وذي قار ,ديالى ,كربلاء ,كركوك ,ميسان ,المثنى ,النجف ,نينوى نتائج السادس ابتدائي تمهيدي 2022 محافظة القادسية وباقى المحافظات