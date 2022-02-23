جدة - نرمين السيد - وأكدت السفارة الروسية فى العاصمة الأوكرانية بدء عملية إجلاء موظفيها، بينما لا تزال الأوضاع حول البعثة الدبلوماسية هادئة، حيث لا تجرى فى المنطقة المحيطة بها أى مظاهرات أو مسيرات إذ تعمل وحدات من الشرطة والحرس الوطنى على ضمان الأمن.
وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت فى وقت سابق من اليوم أنها بدأت بإجلاء الموظفين من جميع مقرات بعثاتها الدبلوماسية فى أوكرانيا لحماية حياتهم وضمان سلامتهم. ويأتى هذا الإجراء فى ظل توتر حاد بين البلدين تصاعد الاثنين الماضى بعد اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتى دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين عن أوكرانيا، فيما أكد الرئيس الأوكرانى، فلاديمير زيلينسكى، إمكانية قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. إنزال العلم الروسى عن مبنى السفارة الروسية لدى كييف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.