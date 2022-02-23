جدة - نرمين السيد - وأوضحت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية فى نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم أن هذا الإعلان يشمل جميع أنحاء أوكرانيا باستثناء منطقتين تقعان شرقى البلاد لأن حالة الطوارئ معلنة بهما بالفعل منذ عام 2014. ويأتى هذا الإعلان فى أعقاب تصاعد التوترات الروسية الأوكرانية الغربية إثر إعلان موسكو مؤخرا استقلال منطقتى لوجانسك ودونيتسك شرقى أوكرانيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البرلمان الأوكرانى يوافق على إعلان حالة الطوارئ العامة فى جميع أنحاء البلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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