عاجل.. بدء إجلاء موظفى جميع البعثات الدبلوماسية الروسية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ونقلت الوكالة عن المصدر الذى لم تسمه قوله إن "إجلاء الموظفين بدأ بالفعل".

وتعليقا على المعلومات التى أوردتها وسائل الإعلام الأوكرانية بأن موظفى البعثات الدبلوماسية الروسية كانوا يحرقون الوثائق، قال ممثل السفارة إن هذا حدث بالفعل، مضيفا "هذا إجراء نمطى. فى مثل هذه الحالات، تكون هناك مجموعة من الإجراءات التى يجب اتخاذها، لأسباب منها الأسباب الأمنية".

وأفاد مراسل الوكالة فى وقت لاحق بأنه تم إنزال العلم الروسى من على مبنى السفارة فى كييف.

يذكر أن البعثات الدبلوماسية الروسية فى أوكرانيا هى سفارة فى كييف وقنصليات عامة فى مدن خاركوف وأوديسا ولفوف.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد قالت فى وقت سابق إن موسكو ستجلى موظفى بعثاتها الدبلوماسية فى أوكرانيا للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم.