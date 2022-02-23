عاجل- رويترز: هجمات إلكترونية جديدة واسعة النطاق ضد أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأكدت وكالة رويترز تعذر الوصول إلى العديد من المواقع الإلكترونية المرتبطة بالحكومة الأوكرانية. وكانت مواقع الصفحات الرئيسية للحكومة ووزارة الخارجية قد تعطلا فى وقت سابق ظهر اليوم، ولم يتضح حتى الآن من يقف خلف الهجوم الإلكترونى، إلا أن كييف كانت قد قالت منذ أيام إنها تلقت تحذيرات بأن قراصنة يستعدون لشن هجمات كبيرة على الوكالات الحكومية والبنوك وقطاع الدفاع.

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