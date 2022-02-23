نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هُنا رابط استخراج نتائج القبول الموازي في العراق 2022 بالرقم الامتحاني www.dirasat-gate.org موقع وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط استخراج نتائج القبول الموازي في العراق 2022 يهتم الكثير من الطلاب في جميع انحاء العراق في هذا التوقيت بالتعرف على نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية هذا العام الدراسي، وذلك بعدما انتهى الطلاب من تقديم طلبات القبول في الجامعات العراقية المختلفة خلال الفترة الاخيرة بجميع انحاء العراق بشكل عام، وهي النتائج التي تم حسمها من قبل وزارة التربية والتعليم العالي في العراق بعد فحص نتائج الطلاب بناء على نسب القبول بالجامعات والتخصصات المختلفة التي كانت الوزارة قد أعلنت عنها خلال الأيام الأخيرة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية 2022 بالرقم الامتحاني الخاص بالطالب فقط.

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022 يعد ضمن أكثر العناوين بحثاً في الفترة الأخيرة على محرك البحث العالمي “جوجل” حيث أعلنت جميع نتائج القبول الموازي في جميع محافظات العراق على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في العراق الذي تم إنشائه منذ فترة قليلة حتى يتم التسهيل على جميع طلبة وطالبات العراق في عملية التوصل إلى نتيجة القبول الموازي وهم في البيت دون الاضطرار إلى تركه لمعرفتها بأي وسيلة أخرى، وسوف نتناول بالتفصيل هذا الموضوع في الفقرات القادمة.

رابط استخراج عن نتائج القبول الموازي في العراق 2022

نتائج قبول الطلبة التعليم الموازي في الجامعات 2022 جميع المحافظات العراقية أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي رسميا أنه قد تم الانتهاء من رصد النتائج الخاصة بالقبول الموازي للطلاب الذين تقدموا بطلبات القبول مؤخرا، حيث كان عدد الطلاب الذين تقدموا بطلبات القبول على نحو 22 الف طالب وطالبة في جميع المحافظات، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم العالي أن نتائج الطلاب تطرح الكترونيا خلال الساعات القليلة المقبلة من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، وذلك في اطار التسهيل على اولياء الامور والطلاب الحصول على النتائج الكترونيا بالرقم الامتحاني الخاص بالطالب مباشرة، وذلك في اطار سعي وزارة التربية والتعليم العالي الى توفير العديد من الخدمات التعليمية الالكترونية للطلاب واولياء الامور ومن اننا الحصول على نتائج الطلاب ورابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي في الجامعات العراقية 2022 بالرقم الامتحاني .

رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالرقم الامتحاني 2022

وقد تم تفعيل الرابط الالكتروني الخاص بالاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية هذا العام من قبل جميع الطلاب كافة انحاء العراق بشكل عام، حيث يتم استخراج النتائج الكترونيا بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.

يقوم الطالب بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم العالي العراقية مباشرة .

يتم اختيار الاستعلام عن نتائج القبول الموازي في العراق من بين الاختيارات المتاحة عبر الموقع.

اختيار ادخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب بشكل صحيح في المكان الخاص به.

عقب التأكد من ادخال كافة البيانات بشكل صحيح يتم اختيار ايقونة الحصول على النتيجة لتظهر على الفور.

الحدود الدنيا للقبول الموازى 2021

1- كلية طب بغداد 99.3

2-كلية طب الكندي 98.8

3- كلية طب المستنصرية 98.5

4- كلية طب البصرة 99.5

5- كلية طب النهرين 98.7

6- رطب تكريت 98.16

7 – كلية طب القادسية 98.33

8- كلية طب ديالي 98.66

9 –كلية طب كربلاء 98.33

10- كلية طب واسط 98.33

11- كلية طب ميسان 98.16

12- كلية طب المثني 98.16

وقد اعلنت وزارة التربية والتعليم العالي العراقية رسميا أنه قد انتهت من رصد نتائج الطلاب والخاصة بالقبول الموازي في الجامعات العراقية هذا العام الدراسي 2022، والتي من المقرر ان يتم الاعلان عنها خلال الساعات القليلة المقبلة من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العالي بالرقم الامتحاني الخاص بالطالب فقط،