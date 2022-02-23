طريقة التسجيل في الإسكان 2022 وشرط الأعفاء من سداد رسوم الوحدة السكنية

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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في الإسكان 2022، والاستفادة بالوحدات السكنية المدعومة من قبل الوزارة، التي تقدم تسهيلات كبيرة جدا وخاصة للشباب والأرامل والمطلقات وأيضا محدودي الدخل، وذلك ضمن خطة الحكومة في توفير المساكن وزيادة التملك لدي الأسر قبل بدء عام 2030، فمن ضمن مبادرات وبرامج الحكومة في المملكة العربية السعودية استفادة كل مواطن ينطبق عليه معايير الدعم استفادة كاملة.



والبرامج الخدمية التي تقدمها الحكومة لحصول المواطن علي المسكن المدعوم لجميع الأسر وخاصة من كبار السن والأرامل والمطلقات والحالات التي تقدم لهم الحكومة المسكن بالمجان نظرا لظروفهم القاسية، كما تقدم الحكومة العديد من مبادرات دعم المسكن لكل فئة عن ألأخري، في هذا الموضوع سنقدم لكم طريقة التسجيل في الإسكان 2022، كما نقدم لكم طريقة تقديم طلب للدعم السكني والفئات المعفاة من سداد الوحدات السكنية.

طريقة التسجيل في الإسكان 2022

كشفت وزارة الإسكان عن أجراءات التسجيل في الإسكان وفقا لعدة نقاط محددة بداية من التسجيل في موقع وزارة الإسكان وأدراج البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد ومن ثم تسجيل جميع بيانات الدخل والوظيفة والبنك الذي يتم التعامل معه من قبل المتقدم، بشرط أن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة بنسبة 100%.

يتطلب من الشخص اليتم أو المرأة الأرملة الراغبة في التسجيل في الدعم السكني تقديم إقرار العائلة أو الإعالة، أما إذا كان المتقدم يتم يجب عليه تقديم شهادة الوفاة، كما يجب تقديم بيان بمفردات المرتب، والسجل المدني، وكذلك الوثائق المطلوبة في الإسكان، حيث يهدف برنامج سكني الجديد إلي زيادة نسبة التملك إلي 70% من المواطنين الذين ينطبق عليهم الشروط والمعايير والضوابط الجديدة.

طريقة تقديم طلب دعم سكني

أطلقت وزارة السكان شروط الدعم السكني لكل شخص يرغب في الحصول على وحدة سكنية مدعومة من قبل وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية، كما حددت آلية القبول والتسجيل في منصة سكني تلك المنصة التابعة لوزارة الإسكان، كما تتم خطوات التقديم كالتالي:

التسجيل في خدمات منصة سكني .

. التوجه إلي طلب الدعم السكني .

. تسجيل بيانات تاريخ الميلاد والهوية الوطنية.

الضغط على التحقيق.

إضافة بيانات البريد الإلكتروني.

كتابة رقم الجوال ووضع رمز التفعيل في المكان المخصص له.

الضغط على على التقدم على طلب الدعم السكني.

يجب عليك قراءة شروط وأحكام الدعم السكني، كما يجب عليك أيضاً الإجابة عن التساؤلات الخاصة ببيانات المسكن وبيانات العائلة والتي من خلالها يتم تحديد آلية استحقاق الدعم السكني.

الأعفاء من سداد رسوم الوحدة السكنية

تتميز المشاريع التمويلية التي تقدمها وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية بالعديد من المزايا، أهمها أعفاء الأسرة المستفيدة من االتمويلات السكنية من أي مبالغ مالية في حالة وفاة المستفيد الأول أو حدوث له مرض أدي إلي العجز، كما تتحمل الدولة جميع الضرائب العقارية بحد أقصي لا تزيد عن مليون ريال سعودي، فيما جاءت أهم المزايا المتقدم الذي يرغب في عدم السداد المبكر تأجيل دفع أي رسوم إلي مدة عامين متتاليين، كما يمكن أيضا للمستفيد تقسيط الدفعة المقدمة.

حاسبة الدعم السكني وزارة الإسكان

تعد الألية التي يتبعها الكثيرون لحساب الدعم السكني تتم من خلال بعض النقاط لمستحقي الدعم السكني، وذلك كالتالي:

الدخول إلي رابط وزارة الإسكان .

. التوجه إلي رابط حاسبة الدعم السكني.

تسجيل قيمة التمويل.

كتابة عدد أفزاد الأسرة.

تسجيل قيمة الدخل الشهري.

النقر علي أنني اطلعت علي الشروط.

الضغط على احسب.

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