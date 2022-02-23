وصفات ساحلية لبياض ناصع للوجه والكفين وحمايته من التشقق والجفاف

كل امرأه تبحث عن وجه ناصع وأيدي بيضاء، ولذا فهي تعمل على حمايتهم من الجفاف والتشقق،وعدم تعرضها لدرجات الحرارة العالية التي تؤدي إلى تغيير لونهم، وهناك بعض الوصفات التي تساعد على ذلك وخاصة لمحاربة الجفاف حيث أنه يصيب اليدين والقدمين ويؤدي إلى وتشقق ما حول الشفايف، يكون مؤلم جدا، وهنا تبحث الفتيات عن مرطبات طبيعية تساعدهم على التخلص من هذه المشكلة، ويأتي هذا الجفاف من برودة الجو في فصل الشتاء أو درجات الحرارة العالية في فصل الصيف وهذا الجفاف أيضا يؤدي إلى ظهور الخشونة في اليدين والقدمين، والتي يمكن أن تزيد في خطورتها، ويجب علينا الاهتمام بها وعنايتها أول بأول

وصفات ساحلية لبياض ناصع للوجه

كما تحدثنا فإن التشقق والجفاف هو السبب الرئيسى فى تغيير لون اليدين والقدمين والوجه، لأن هم أكثر عرضة للهواء البارد أو لدرجات الحرارة المرتفعة في وللقضاء على هذه المشاكل لابد من وضع الوصفات الطبيعية التي تعمل على ترطيب البشرة ونقائها، ونبدأها بالليمون، حيث أن الليمون من المواد التي تعطي ترطيب للبشرة وتلطف الجلد و تعمل على إزالة التقشر والجلد الميت الموجود على اليدين أو القدمين،ويمكننا مزج الجلسرين معه ونقوم بوضعها على الأماكن الخشنة وبعد تكرارها سوف نشعر بتغير ملحوظ.

واستكمالا لأهمية الليمون للبشرة والشعر فإنها من العناصر المهمة التي تعطي للشعر معادن وفيتامينات تساعد على تفتيح لونها، ويعطي نعومة وحيوية ونضارة، حيث يمكننا أخذ قطعة من الليمون، ونقوم تمريرها على اليدين والقدمين ونترك عصير الليمون عليها لليوم التالي، وسوف نلاحظ تغير في لون الجلد وكذلك أيضا الجلسرين الذي يعطي الترطيب واللمعان لجلد اليدين والقدمين، وعند وضعه على الأماكن الخشنة فإنه يعمل على إزالة الجلد الميت منها.

هناك أيضا من المرطبات التي ترطب البشرة الفازلين

وهو مادة تضفي بريقا ونعومة للجلد، وتعمل على وقايته من آثار البرد القارص أو الحر الشديد، ويحمي البشرة من الجفاف والتشقق، والفازلين نوعان، الفازلين الطبيعي والفازلين الصناعي، فالفازلين الطبيعي يمكن استخدامه علي جميع أنحاء الجسم، وأيضا يمكن استخدامه للأطفال، أما الفازلين الصناعي له استخدامات معينة ولا يسمح باستعماله للأطفال.