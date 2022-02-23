موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور الدفعة الثانية 1443 بعد التعديل

الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 ، بالمملكة العربية السعودية الآن . يعد أحد أكثر برامج الدعم بحثا الآن بالمملكة .وذلك بعد قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إلغاء نظام الضمان الاجتماعي القديم وتقديم نظام دعم إلكتروني جديد كليا.وقد أعلنت الوزارة من قبل عن بدء العمل بالنظام الجديد فور الانتهاء من تسجيل كافة المواطنين المحتاجين. وقد فتحت باب التسجيل الإلكتروني من نهاية شهر نوفمبر 2021 ، ويستمر حتى نهاية شهر مايو 2022. وأكدت الوزارة انه لابد من تسجيل المستفيدين في النظام القديم لبياناتهم في قاعدة الدعم الجديدة، ولن يتم نقل المستفيدين تلقائيا. لذا توجب التسجيل من جديد بكافة البيانات المطلوبة حتى لا يتم حذفهم من معاش الضمان الاجتماعي.

متى تنزل الدفعة الثانية الضمان المطور الجديد 1443

يتساءل الكثيرون بعد التحدث عن تحديث مواعيد صرف رواتب ومعاشات الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443. صرح وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السيد سلطان الجريس. أنه تم تغيير موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 بالمملكة. وذلك ليكون في بداية كل شهر ميلادي. ليتم صرف الدفعة التالية من الضمان المطور دفعة نوفمبر في أول يوم بشهر مارس 1/2/2022 . وبناء عليه سيتم صرف الدفعات التالية مع بداية كل شهر ميلادي.

الحالات المستبعدة من الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443

صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية . أنه هناك تغييرات جديدة ضمن نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد فهناك حالات. لا يستحق فيها الأفراد الحصول .على معاش الضمان الاجتماعي.وذلك بسبب عدم توافر بعض الشروط الأساسية المتواجدة بالنظام القديم. وأيضا تم إضافة شرط جديد خاص بالدخل الشهري للعائل بعد تقسيمه على أفراد الأسرة. للتأكد من أن الدخل الخاص بالأسرة لا يكفي احتياجاتهم الأساسية. ويمكنكم الآن معرفة الحالات المستبعدة من الضمان المطور الجديد.

أيضا تم إضافة حالة جديدة ، ضمن الحالات التي تستوجب الحصول على معاش الضمان المطور الجديد بالمملكة. وهم الأفراد الذكور الأقل من 60 عام . وتتوافر فيهم باقي شروط الاستحقاق الأخرى. ليكفل النظام كل من لا يستطيع عيش حياة كريمة بالمملكة. ويوفر أيضا فرص عمل للأفراد القادرين على التأهيل.