شرح كيفية التسجيل في برنامج حافز البحث عن عمل الكترونيا

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محمد سياف - ابو ظبي - حافز البحث عن الوظائف هو برنامج تطوير في المملكة العربية السعودية يستهدف الباحثين الجادين عن عمل ويهدف إلى مساعدة أولئك الذين لم يحالفهم الحظ في الحصول على وظيفة من خلال تقديم الدعم المالي وبرامج التدريب المختلفة، ابحث الآن في هذا البرنامج عن وظيفة تلبي احتياجاتك وتطلعاتك، في هذه المقالة سنناقش خطوات التقدم والتسجيل في برنامج حافز والشروط التي يجب توفرها.

طريقة التسجيل في برنامج حافز

للتقدم إلى برنامج حافز والحصول على الدعم المالي، يجب اتباع الخطوات التالية:

الوصول إلى الموقع الرسمي.

حدد كل البرامج.

انقر فوق ميزة البحث عن وظيفة.

ثم انقر فوق تقديم هنا.

أدخل بياناتك الشخصية مثل المؤهل التعليمي والحالة الاجتماعية ورقم IBAN.

أدخل رقم هاتفك المحمول وانتظر رمز التأكيد.

أدخل رقم التأكيد وأرسل الطلب.

الشروط الكاملة للإستفادة من دعم برنامج حافز

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يجب أن يتراوح عمر المرشح بين 20 و 40 عامًا.

ألا يقوم مقدم الطلب بأي نشاط تجاري.

قدرة المرشح على أداء واجبات وظيفته.

لا تسجل كطالب.

ألا يكون لمقدم الطلب معاش تقاعدي في صندوق التنمية الاجتماعية.

موعد نزول حافز البحث عن عمل

إذا استوفيت الشروط وحصلت على حافز للبحث عن وظيفة، فاعلم أن المنظمة المسؤولة عن دعم هذا البرنامج ترسل الأموال خلال الأيام الخمسة الأولى من كل شهر ميلادي، ويمكن للمستفيدين صرف مبلغ المنحة من البنوك خلال تلك الفترة .

كان هذا توضيحا لكيفية التقديم لبرنامج المملكة العربية السعودية لحوافز البحث عن عمل والذي يستهدف الباحثين عن عمل في المملكة بشروط محددة.