التسجيل في ابشر للمقيمين وطريقة الاستعلام عن البصمة في ابشر للاستفادة من الخدمات التي تقدمها منصة ابشر خصوصا خدمات إدارة الجوازات التي تهم كل المقيمين حيث تعمل المنصة على توفير الخدمات للمواطن والمقيم بصورة مجانية كذلك تعمل المنصة طوال اليوم وأيضا تربط المنصة كافة الجهات الحكومية والخدمية وتقدم خدمة الاستعلام عن التأشيرة للمقيم وكذلك خدمة الاستعلام عن البصمة في ابشر وخدمات تجديد الإقامة الكترونيا والاستعلام عن صلاحية الإقامة وغيرها من خدمات ابشر للمقيمين والتي يستوجب التسجيل في ابشر للمقيم للاستفادة من كافة الخدمات في منصة ابشر.

خدمات منصة ابشر للمقيم وأهدافها

أولا تعمل منصة ابشر على تقليل اعداد المراجعين.

كذلك تعمل على ربط القطاعات الحكومية الكترونياً.

ثم العمل على تقليل التزوير وتزييف الأوراق الرسمية.

وأيضا تسريع تقديم الخدمات للمقيمين والمواطنين.

وتقليل الوقت وتوفير المجهود للمستفيدين من منصة ابشر.

التسجيل في ابشر للمقيم

يجب الدخول أولا على رابط منصة ابشر تسجيل المقيم.

ثم النقر على خيار ” تسجيل مستخدم جديد”.

وبعد ذلك كتابة البيانات الشخصية المطلوبة وهى كالتالي: أولا رقم الهوية. ثم البريد الالكتروني ويتم تأكيده. ويجب تحديد اللغة. وبعد ذلك ادخال رقم الجوال الشخصي.

وأيضا يجب الموافقة على شروط تسجيل المقيم في ابشر.

والنقر على خيار موافقة بعد التأكد من صحة البيانات التي إدخالها في صفحة التسجيل.

وبعد ذلك سيتم ارسال رمز تأكيد على الجوال يجب كتابته في المكان المخصص له.

بالإضافة الى ادخال رقم الإقامة والضغط على خيار موافق.

ثم الدخول الى صفحة الدخول مرة ثانية وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور وإعادة كتابتها للتأكيد من المطابقة.

ويجب اختيار سؤال سري والاجابة عليه لاسترجاع الحساب في حالة فقد كلمة السر في ابشر.

وأيضا يجب النقر على خيار موافق ثم تفعيل الحساب فى ابشر عن طريق تعبئة نموذج التفعيل للانتهاء من تسجيل المقيم في ابشر.

كيفية الاستعلام عن البصمة في ابشر