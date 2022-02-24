نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الدعم السكني وتحديده للمستفيدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة في الفترة الأخيرة أوضحت أهم البرامج السكنية التي انطلقت بالمملكة العربية السعودية، جمعية جود الإسكان وهذا لدعم الإيجار بالسعودية، حيث أن صندوق التنمية العقارية السعودي المستفيدين والمستفيدات سرعة استكمال البناء بعد تأثرها بالسلب بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وبناءا على ذلك استلام جنيت الدفعات المتبقية قبل انتهاء المهلة، ولذلك تم الإعلان من قبل الصندوق العقاري عن أسباب تحديد موعد صرف الدعم السكني لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين بالمملكة، وأضاف إلى ذلك تحديد موعد صرف الدعم السكني لمستفيدي صندوق التنمية العقارية السعودي.

نسبة دعم سكني :

في الفترة الأخيرة أوضح مجلس الإدارة الخاص بصندوق التنمية العقارية السعودي على تمديد مهلة استلام المتبقي من دفعات القروض العقارية السعودي المباشرة، حيث أن هذا التمديد في إطار تقدير صندوق التنمية العقارية السعودي للظروف الخاصة بالمواطنين السعوديين المستفيدين، وهذا لكي يتمكنوا من استكمال البناء، وهذا بسبب الإجراءات الاحترازية والوقائية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وبناءا على ذلك تأثر البناء بالسلب.

أسباب تحديد موعد صرف الدعم :

حرص صندوق التنمية العقارية بالمملكة العربية السعودية، والقائمين على برنامج سكني الخاص بوزارة الموارد الشؤون البلدية والقروية والإسكان وصندوق التنمية العقارية، وهذا لكي يتمكن جميع الفئات المستحقة المستفيدة من قبل برنامج دعم سكني الشهري لمستفيدي البرنامج، ولذلك تم الإعلان على أن يكون الصرف يوم 24 من كل شهر ميلادي، حيث أن يكون الدعم السكني من الصرف قبل إيداع الراتب الشهري للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة.

موعد صرف الدعم السكني :

صندوق التنمية العقارية السعودي أوضح علي أن تم إيداع صرف الدعم المادي الشهري المخصص للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة في حساباتهم البنكية، والمستحقين لهذا الدعم المادي الشهري، حيث أن يكون موعد الصرف يوم 24 من كل شهر ميلادي، ولذلك تم الايضاح على أن يكون الصرف غداََ، وأضاف إلى ذلك أن هذا الصرف لجميع المستفيدين من خلال دعم صندوق التنمية العقارية السعودي.

وقد تجد الإشارة إلى شهدت المملكة العربية السعودية إنجازات على جميع الأصعدة، وهذا حظي به صندوق التنمية العقارية السعودي عن دعم ساهم في تطوير قطاع التمويل العقاري المدعوم لكافة المستفيدين السعوديين، وهذا بناءاً على وفق برامج رؤية المملكة في 2030م وأضاف إلى ذلك أن ارتفع سوق التمويل العقاري ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2016م حيث أن البنوك سجلت تاريخها عقود تمويلية شهرية تزيد عن 27 ألف عقد تمويلي، ولذلك ارتفعت حصة صندوق التنمية العقاري من القروض العقارية المدعومة بنسبة مئوية تصل إلى 90% وهذا يعد أمر ضروري مقارنة ب 7% في عام 2017م.