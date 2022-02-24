وظائف شاغرة الشركة الوطنية لحماية الاتصالات والمعلومات السعودية 2022 لحديثي التخرج

الشركة الوطنية لحماية الاتصالات والمعلومات بالمملكة العربية السعودية أعلنت اليوم الأربعاء 23 فبراير 2022 الموافق 22 رجب 1443هـ عن توافر فرص عمل للجنسين من الشباب السعودي بفروع الشركة في مدينة الرياض ومحافظة جدة، لحملة شهادات البكالوريوس وشهادة الدبلوم من حديثي التخرج في مجالات متنوعة بالشركة، والجدير بالعلم أن التقديم إلكترونيًا عبر الرابط الرسمي للشركة الوطنية لحماية الاتصالات والمعلومات NTIS بدءًا من اليوم الأربعاء 23 فبراير 2022 الموافق 22 رجب 1443هـ وحتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.

فرص عمل في الشركة الوطنية لحماية الاتصالات والمعلومات 1443

إضافة لما سبق ذكره فإن الشركة الوطنية لحماية الاتصالات والمعلومات السعودية هي شركة رائدة بمجال التطوير والانتاج والاتصالات وأمن المعلومات، أسست عام 2006 بمدينة الرياض ونجحت في أن تكون من كبرى شركات الاتصالات وأمن المعلومات بالمملكة خلال سنوات قليلة، بفضل رؤية الشركة الاستباقية المتناغمة وسوق العمل السعودي، وتضم الشركة مجموعة من الموارد البشرية من الباحثين والمهندسين والفنيين السعوديين ذوي التأهيل العلمي والتقني العالي، ومن أبرز أهداف الشركة التالي:

أولًا تقديم مجموعة من الخدمات المتكاملة لضمان الاستجابة الأسرع والأعلى جودة لمتطلبات العملاء.

كذلك تطوير وتحديث أجهزة عالية الكفاءة لحلول الاتصالات وأمن المعلومات.

أيضًا ضمان أنظمة اتصالات آمنة وسرية المعلومات في مجالات شديدة التنافسية والحساسة.

تطوير استراتيجية مرنة وتقليل الاختناقات التنظيمية وتطوير علاقات وثيقة مع العملاء والشركاء.

في النهاية تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة في مجال أمن المعلومات.

المسميات الوظيفية الشاغرة في شركة NTIS بالمملكة 2022

كذلك عن فرص العمل الشاغرة المعلن عنها من قبل الشركة الوطنية لحماية الاتصالات هي بالترتيب التالي:

أولًا وظيفة مهندس برمجيات.

كذلك وظيفة مهندس شبكات.

أيضًا وظيفة مهندس إلكترونيات.

ووظيفة مهندس تقنية معلومات.

كذلك وظيفة مهندس نظم.

أيضًا وظيفة مهندس اتصالات.

ووظيفة مهندس أنظمة مدمجة.

شروط التقديم على فرص العمل في ntis بالمملكة 2022

كما يجب على المتقدمين أن تتوافر فيهم العديد من الشروط للقبول في الوظائف الشاغرة نذكرها بالترتيب التالي:

أولًا لا يشترط أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية. كذلك يجب أن يكون المتقدم أو المتقدمة لفرص العمل الشاغرة حاصل على شهادة علمية بكالوريوس أو دبلوم في التخصصات هندسية المناسبة للعمل. كما لا يشترط وجود خبرة سابقة بالمجال للمتقدمين. أيضًا شرط أن يكون المتقدم حامل لهوية وطنية سارية. كما يشترط ألا يكون المتقدم أو المتقدمة موظف في إحدى الجهات الحكومية بالمملكة. في النهاية انطباق الشهادة العلمية الحاصل عليها المتقدم مع أصل استخراجها من المؤسسة التعليمية.

طريقة التقديم على وظائف ntis بالمملكة العربية السعودية 2022 م

في النهاية لراغبي شغل الوظائف الشاغرة المعلن عنها من الجنسين اتباع الخطوات التالية بالترتيب: