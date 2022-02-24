عاجل.. البنتاجون: الولايات المتحدة تقدم أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقالت البنتاجون فى بيان لها، نقلته قناة إكسترا نيوز الفضائية، إن هناك اتصالات يومية مع الجانب الأوكرانى للتنسيق المتبادل فيما بينهما بشأن الأزمة مع روسيا.

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية: "ما نأمل أن يحدث هو أن يخفض بوتن التصعيد"، لافتة إلى أن خيار الحرب فى أوكرانيا سيسبب ضحايا ودمارا وعدم استقرار فى أوروبا.

وأفادت قناة إكسترا نيوز الفضائية فى نبأ عاجل أن البيت الأبيض الأمريكى أعلن إجراء جديدا تجاه الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

وقال البيت الأبيض، فى بيان له، إنه إذا خفضت روسيا من تصعيدها العسكرى ضد أوكرانيا، فالرئيس جو بايدن على استعداد للتواصل مع الرئيس فلاديمير بوتين.