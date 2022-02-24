مواقع بنوك ووزارات أوكرانية تتعرض لقرصنة "روسية"

قالت وكالة الأمن المعلوماتي الأوكرانية إن البلاد تتعرض لهجمات إلكترونية "مستمرة" حمّلت مسؤوليتها إلى جهات روسية.

واستهدف الأربعاء هجوم إلكتروني جديد مواقع أوكرانية رسمية عدة وتسبب في تعطّلها.

وحمّلت الوكالة الأوكرانية في بيان مسؤولية "هجوم حجب الخدمة (ددوس)" إلى فاعلين روس قالت إنهم "لم يعودوا حتى يحاولون" إخفاء هويتهم.

وكان نائب رئيس الوزراء الأوكراني ميخايلو فيودوروف قد أفاد أن الهجوم بدأ بعد الظهر وأدى إلى تعطيل المواقع الإلكترونية للعديد من البنوك والوزارات من بينها وزارة الخارجية ومجلس الوزراء.

وأكد فيودوروف أن المواقع المعنية نجحت في "إعادة توجيه الزوار إلى مزود خدمات آخر لتقليل الضرر".

وسبق أن تعرّضت مواقع حكومية أوكرانية إلى هجوم إلكتروني واسع في يناير، قالت السلطات إن لديها أدلة على تورط روسيا فيه، وهو اتهام نفته موسكو.

وهناك تقديرات بأن يُشن هجوم إلكتروني واسع على البنى التحتية الاستراتيجية لأوكرانيا تمهيداً لهجوم عسكري تقليدي.