عاجل.. دبابات روسية تتحرك نحو الحدود الأوكرانية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وكانت إكسترا نيوز الفضائية قد أفادت منذ قليل، فى نبأ عاجل أن البيت الأبيض الأمريكى أعلن إجراء جديدا تجاه الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

وقال البيت الأبيض، فى بيان له، إنه إذا خفضت روسيا من تصعيدها العسكري ضد أوكرانيا، فـ الرئيس جو بايدن على استعداد للتواصل مع الرئيس فلاديمير بوتين.