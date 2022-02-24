ماكرون: فرنسا ستواصل دعم أوكرانيا بالمعدات الدفاعية

جدة - نرمين السيد - جاء هذا، فى نبأ عاجل بثته قناة إكسترا نيوز الفضائية، منذ قليل.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قد أعلنت أن الولايات المتحدة تقدم أسلحة فتاكة لـ أوكرانيا للدفاع الشرعى عن نفسها.
وقالت البنتاجون، فى بيان لها، نقلته قناة إكسترا نيوز الفضائية، إن هناك اتصالات يومية مع الجانب الأوكرانى للتنسيق المتبادل فيما بينهما بشأن الأزمة مع روسيا.
وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية: "ما نأمل أن يحدث هو أن يخفض بوتن التصعيد"، لافتة إلى أن خيار الحرب فى أوكرانيا سيسبب ضحايا ودمارا وعدم استقرار فى أوروبا.
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