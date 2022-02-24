تعرف واستعلم عن موعد صرف راتب التأهيل الشامل لشهر رجب وقيمة الرواتب

تقدم وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية العديد من خدماتها للمواطنين والاسر الفقيرة والاسر الاكثر احتياجا بالاضافة الى اصحاب الهمم ذوي الإعاقة بكافة أنواعها والأمراض المزمنة عن طريق تقديم الدعم المالي لهم الذي يساعدهم في مواجهة متطلبات الحياة ، ومن خلال مقالي نوضح موعد صرف راتب التاهيل الشامل للمستحقين عن شهر رجب وقيمة الراتب لكل انواع الإعاقة وقيمة راتبه، حيث تقدم برنامج التأهيل الشامل الذي يستهدف بالدعم المواطنين السعوديين، وعملت الوزارة على إضافة أصحاب الأمراض المزمنة للفئات المستحقة مثل أمراض استسقاء الدماغ والذين يتم صرف راتب شهري لهم قيمته 10.000 ريال، بينما يتم صرف 4.000 ريال للحالات التي تعاني من شق في سقف الحلق، لتحسين المستوى المعيشي لهم وتوفير الاحتياجات الأساسية خاصة إلى الأسر الفقيرة والاد احتياجا، ويطلق على هذا الدعم مسمى التأهيل الشامل حيث أنه يعمل على مساعدة المواطنين في توفير أساسيات الحياة من مأكل وملبس وغذاء في ظل الإعاقة التي يعانون منها.

الموعد المحدد لصرف راتب التأهيل الشامل للمستحقين عن شهر رجب:

فمن الجدير بالذكر أن عمليات البحث خلال الفترة الأخيرة ازدادت حول صرف راتب التأهيل الشامل، فقد قامت الجهات المسؤولة من خلال صفحة التواصل الاجتماعي تويتر بالإعلان عن صرف الراتب الخاص بالتأهيل الشامل للمستحقين من قبل وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية أنه من المقرر أن يبدأ صرف راتب التأهيل الشامل يوم 26 من كل شهر ميلادي بينما أوضحت أنه في حالة توافق يوم الصرف المحدد مع إجازة رسمية للدولة سوف يتم ترحيل الراتب لليوم التالي أو اليوم السابق، وحددت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية أن موعد صرف راتب التأهيل الشامل لشهر رجب هو يوم الأحد الموافق 27 فبراير 2022، ويستطيع المستحقين للدعم صرف المبالغ التي خصصتها لهم الوزارة عبر وسائل الصرف الموقعة والمتوفرة في كافة مدن الدولة.

قيمة الدعم المقدم من وزارة التنمية للرواتب الخاصة بالتأهيل الشامل:

قامت وزارة التنمية الاجتماعية بتحديد قيمة الرواتب التي يمكن الحصول عليها المستحقين للدعم وهي: