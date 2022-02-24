منصة صحة الإلكترونية والإستفادة منها وطريقة التسجيل فيها

بعد جائحة كورونا التي اجتاحت معظم دول العالم عامة والمملكة خاصة كانت المنصة الالكترونية التى انشأت بالمملكة أهميتها للحفاظ على التباعد وتقديم خدماتها المتعددة للمواطنين حفاظا على صحتهم وعدم انتشار فيروس كورونا وتنفيذا للإجراءات التباعد المتبعة بالمملكة، حيث تعد “منصة صحة” من المنصات الإلكترونية التابعة للمملكة العربية السعودية، وقد تم إطلاقها في الفترة الأخيرة على أن يكون لكافة المواطنين والوافدين أيضا حسابات خاصة عليها للاستعمال المستمر، وقد تم إطلاق الثورة الإلكترونية فيها في الأعوام العشرة الأخيرة، ومن خلال مقالي سوف نوضح الخدمات المقدمة من خلال منصة صحة وكيفية التسجيل في منصة صحة للاستفادة من خدمات صحة لجميع المواطنين بالمملكة.

كيفية الاستفادة من منصة صحة الإلكترونية

كيفية الاستفادة من منصة صحة الإلكترونية:

من الجدير بالذكر حيث تعد منصة صحة من اهم المنصات الإلكترونية التابعة لوزارة الصحة السعودية وتهتم بصورة كبيرة بالقيام بتسجيل “الحالات الصحية” لكافة الأشخاص المقيمين على أراضي المملكة، وخاصة في السنوات الأخيرة لبيان الحالة التحصينية لهم من فيروس كورونا والحصول على شهادات اللقاح والمسحة، كما يتم تحديد مدى الموافقة أو الرفض على الحالة التحصينية للقادمين أو المقيمين، ويتم استخدام منصة صحة في الحالات الآتية:

من أهم الخدمات التي يتم البحث عنها من خلال هذه المنصة خدمة حجز مواعيد الزيارات المرضية.

بالإضافة إلى خدمة رفع الإجازات المرضية عليها.

ومن ضمن هذه الخدمات التي يمكن الاستفادة منها خدمة متابعة حالة طلب إجازة مرضية.

كيفية التسجيل في منصة صحة الإلكترونية:

للاستفادة من منصة صحة الالكترونية يجب التسجيل فيها اولا ثم من خلالها يمكنك الاستفادة من الخدمات المقدمة من خلالها وهى كالتالي: