اطلب تمويلك كاش من شركة المرابحة المرنة وموافقة فورية تمويل يصل الى 250 الف ريال

تمويلك فوري وكاش من شركة المرابحة المرنة طالما مستوفي الشروط والمستندات حيث تقدم شركة المرابحة المرنة اسرع تمويل وبمزايا عديدة تمتاز بها شركة المرابحة عن غيرها، وهو ماسوف نوضحه بالمقال عن بعض المزايا والشروط الواجب توافرها للحصول على التمويل وكما سوف نوضح كيفية الحصول على التمويل من شركة المرابحة المرنة، والتي وضعت تمويلاتها هذه الشركة وفق أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية وخاضعة للمراقبة من طرف البنك المركزي السعودي، وبدون تحويل الراتب كما تقدم تسهيلات كبيرة للمقترضين، لتلبية احتياجاتهم الضرورية، إذ توفر خيارات مرنة للسداد تناسب جميع الفئات وإمكانياتهم المادية، فهي تصل إلى 60 شهرا، فيما تبدأ القروض من 5 الاف ريال وتصل إلى 250 ألف ريال.

الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل شركة المرابحة المرنة:

يشترط أن يكون الدخل الشهري للشخص المتقدم كحد أدنى 6 ألف ريال سعودي فيما يزيد عن ذلك في حالة كونه يعمل في القطاع الخاص، أما في حالة أن المتقدم يعمل في القطاع الحكومي يكون دخله الشرهي كحد أدنى ٣ ألف ريال سعودي فيما يزيد عن ذلك.

يجب أن يكون عمر المتقدم أكثر من ١٨ عاما.

أن تكون جهة العمل معتمدة لدى شركة المرابحة المرنة.

كيفية التسجيل في التمويل الشخصي من شركة المرابحة المرنة:

من ضمن مميزات شركة المرابحة أن التمويلات مرنة ميسرة، وتتم بدون تحويل راتب ويتم التسجيل من خلال اتباع الخطوات التي نعرضها لكل متابعينا عبر هذا المقال وهذه الخطوات هي:

ادخل على رابط موقع الشركة المرابحة المرنة على شبكة الإنترنت.

ثم عليك بالضغط على أيقونة “قدم الآن” في صفحة الشركة بالأسفل.

ثم تقوم بإدخال وكتابة رقم الهوية وباقي المعلومات المطلوبة للتقديم.

ثم عليك بإحضار خطاب تعريف من جهة العمل، يشمل الراتب، والبدلات، وتاريخ الالتحاق بالوظيفة.

ثم عليك بتقديم كشف حساب بنكي.

ثم عليك بإحضار صورة من الهوية الوطنية، والعنوان الوطني.

ثم تقوم بالتواصل مع خدمة العملاء في حالة اية استفسارات او اسئلة على الارقام وهو (920033868)، أو الرقم المجاني (8001111810).

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على تمويل شركة المرابحة المرنة:

للحصول على تمويل شركة المرابحة المرنة يجب تقديم عدة مستندات للشركة حتى تحصل على تمويلك بكل سهولة ويسر والمستندات كالتالي: