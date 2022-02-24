قرض الراجحي ومعرفة قيمة المبلغ برقم الهوية خطوات الإستعلام ومزايا حاسبة التمويل الشخصي

مصرف الراجحي من أهم المصارف التمويلية بالمملكة ويعتبر المصرف رقم واحد بالمملكة العربية السعودية لما يقدمه من تمويلات مختلفة حيث يقدم مصرف الراجحي آلة حاسبة إلكترونية تخويل للعملاء الدراية التامة بتكاليف التمويل من بنك الراجحي، وهو ما سوف نتناوله بمقالي اليوم حيث نقدم خطوات الإستعلام عن قرض الراجحي برقم الهوية ونقدم كذلك كيفية إستخدام بطاقة تحويل الكترونية لتحويل الأموال للخارج عبر مصرف الراجحي ، وكما يقدم مصرف الراجحي إحدى أكبر الخدمات للعملاء وهى خدمة الإستعلام عن القرض، وبالتالي معرفة قيمة مبلغ القرض وكيفية تسديد الأقساط والمدة الزمنية، وبالتالى هذه الخدمة مهمة جدا بحيث تسهل على المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، الحصول على قرض شخصي من بنك الراجحي للعمل على توفير التمويلات المختلفة واللازمة للمواطنين الراغبين فى أخذ قروض من مصرف الراجحي.

خطوات الإستعلام عن قرض الراجحي برقم الهوية:

ادخل على رابط الموقع الرئيسي لمصرف الراجحي الإلكتروني.

تقديم صورة من بطاقة الهوية ويشترط أن تكون سارية

في حالة أن الشخص المتقدم مقيم في المملكة العربية السعودية ضرورة تقديم نسخة من الإقامة.

إرفاق مستند يحمل المؤهل الدراسي

خطاب من الهيئة التي يعمل بها الشخص المتقدم موضح بها نوع الوظيفة

تقديم مفردات مرتب توضح الراتب الشهري

ثم يقوم طالب القرض بإستخدام حاسبة التمويل الشخصي، لمعرفة أقساط القرض.

مميزات حاسبة التمويل الشخصي من مصرف الراجحي:

يقدم مصرف الراجحي تمويلات مختلفة بمزايا عديدة ومن ضمن هذه المميزات حاسبة التمويل الشخصي، فمن خلال هذه الخدمة يتم حساب قيمة القرض الذي يمكن الحصول عليه من قبل بنك الراجحي، بالإضافة إلى إنه يبين كيفية التسديد والمدة الزمنية لسداد الأقساط وماتتطلبه حاسبة التمويل الشخصي مايلي:

يقوم الشخص المتقدم بتحديد أي من القطاعات التي يعمل بها (حكومي – خاص).

من الضروري أن ييقوم الشخص المتقدم بتقديم سجل مفرادات المرتب الشهري، وأيضا إذا كانت أي مدفوعات أخرى على العميل يجب ذكرها.

ومن متطلبات حاسبة التمويل بمصرف الراجحي إدخال تاريخ ميلاد العميل.

ويجب تقديم و تحديد الفترة التي سيتم سداد الأقساط، ثم بعد ذلك النقر على حساب التمويل يظهر المطلوب.

كيفية استخدم بطاقة تحويل الإلكتروني أو بطاقة الرواتب لإرسال أموالك عبر صراف الراجحي:

نعرض من خلال موقعنا ثقفني كيفية استخدام البطاقة عند التحويل الإلكتروني وذلك من أجل تحقيق الهدف الأساسي من هذه الخدمة وهو التحويل الدولي لكافة أموال الشخص المتقدم من خلال أجهزة الصراف الآلي لمصرف الراجحي مع بطاقة التحويل الخاص بك باتباع الخطوات التالية.