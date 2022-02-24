الرئيس الروسي يعلن عن "عملية عسكرية" في أوكرانيا
وأضاف الرئيس الروسي أن تحركات روسيا إنما هي للدفاع عن النفس من التهديدات ومن مشكلات أكبر من الموجودة اليوم.
وخاطب بوتن الجيش الأوكراني بالقول: "آباؤكم وأجدادكم لم يقاتلوا لذلك قد تساعدون "النازيين الجدد".
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