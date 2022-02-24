إجراء عاجل من الحكومة الأوكرانية تخوفا من الغزو الروسى

جدة - نرمين السيد - يأتى هذا، وسط مخاوف من اجتياح روسى شامل للأراضى الأوكرانية.

وكان البرلمان الأوكرانى قد وافق على إعلان حالة الطوارئ فى أوكرانيا كلها، باستثناء منطقتين فى الشرق، حيث كانت معلنة فيهما منذ 2014.

واقترح الرئيس فولوديمير زيلينسكى إعلان حالة الطوارئ على مستوى البلاد فى وقت سابق من اليوم، إذ تتأهب البلاد لهجوم عسكرى واسع النطاق محتمل من روسيا.