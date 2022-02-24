جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة روسيا اليوم أن الرئيس التشادى محمد إدريس ديبى تعهد، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" بأن الدماء التى أراقها الجنود لن تذهب سدى، وأكد أن بلاده ستنتصر فى حربها ضد الجماعة الإرهابية التى أعلنت ولاءها لتنظيم "داعش" الإرهابى.
جدير بالذكر، أن نحو 26 جنديا تشاديا قُتلوا فى أغسطس الماضى فى منطقة بحيرة تشاد، عقب عمليه إرهابية قرب الحدود مع الكاميرون.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإرهاب فى تشاد.. مقتل 5 جنود فى كمين نصبته عصابات بوكو حرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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