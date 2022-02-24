الإرهاب فى تشاد.. مقتل 5 جنود فى كمين نصبته عصابات بوكو حرام

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة روسيا اليوم أن الرئيس التشادى محمد إدريس ديبى تعهد، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" بأن الدماء التى أراقها الجنود لن تذهب سدى، وأكد أن بلاده ستنتصر فى حربها ضد الجماعة الإرهابية التى أعلنت ولاءها لتنظيم "داعش" الإرهابى.

جدير بالذكر، أن نحو 26 جنديا تشاديا قُتلوا فى أغسطس الماضى فى منطقة بحيرة تشاد، عقب عمليه إرهابية قرب الحدود مع الكاميرون.