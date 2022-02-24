بث مباشر.. مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة لمناقشة الأزمة فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وكانت قناة إكسترا نيوز، قد أفادت، فى نبأ عاجل، أن مجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة، سيعقد، بعد قليل، اجتماعا جديدا طارئا لمناقشة الأزمة فى أوكرانيا.

اجتماع مجلس الأمن الدولى هو الثاني في غضون 3 أيام، بسبب التطورات العسكرية على الأرض.

وقالت مصادر لـ وكالة "فرانس برس" أن اجتماع مجلس الأمن الدولى تقدمت كييف بطلب لعقده، ولقي تأييدا من الأعضاء الغربيين فى المجلس، ومن المقرر عقده الساعة 9:30 مساء بالتوقيت المحلي لـ نيويورك، الساعة الـ 02:30 بتوقيت غرينتش.