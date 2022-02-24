بايدن: سننسق لضمان "رد قوي وموحد" على التحركات الروسية

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الولايات المتحدة ستنسق مع أعضاء حلف الأطلسي، لضمان رد قوي وموحد على التحركات الروسية.

وأوضح بايدن أن "روسيا وحدها هي المسؤولة عن الخسائر الكارثية للأرواح والمعاناة الإنسانية التي ستحدث". وأضاف: "سأراقب الوضع من البيت الأبيض، وتلقي تحديثات منتظمة من فريقي للأمن القومي". وسيلقي بايدن كلمة حول "العواقب" التي ستتكبدها روسيا بسبب ما وصفه بأنه "هجوم غير مبرر"، على ما جاء في بيان أوضح فيه انه سيجتمع الخميس بنظرائه في مجموعة السبع، وفق ما ذكرت "فرانس برس".

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